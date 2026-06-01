La Guinguette Chez Yvette Vignoble Mercier Camiran
La Guinguette Chez Yvette Vignoble Mercier Camiran vendredi 26 juin 2026.
Camiran
La Guinguette Chez Yvette
Vignoble Mercier 2 Boutet Camiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-28
La guinguette chez Yvette vous accueille sur l’exploitation des vignobles Mercier. Sur place vous attend une assiette à partager ou un repas cuisiné localement et varié tous les soirs à déguster autour d’un bon verre de vin. Animation musicale tous les soirs. Pensez à réserver. .
Vignoble Mercier 2 Boutet Camiran 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 40 57 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Guinguette Chez Yvette
L’événement La Guinguette Chez Yvette Camiran a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de l’Entre-deux-Mers