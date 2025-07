Soirée Karaoké – La Guinguette Créative La Guinguette Créative Paris

Soirée Karaoké – La Guinguette Créative La Guinguette Créative Paris jeudi 17 juillet 2025 .

Ce soir l’artiste c’est vous !

Ça se passe le jeudi 17 juillet de 17H00 à 23H00 ! Vous pourrez aussi participer à notre atelier de fabrication de bijoux en crochet !

Ce sera au tour de Yachad d’être aux manettes de La Guinguette Créative !

PROGRAMMATION

SUR LA SCÈNE CRÉATIVE

– 19H00 : Karaoké !

À L’ATELIER CRÉATIF

– 17H00 – 19H00 : Fabrication de bijoux en crochet !

L’ASSOCIATION PARTENAIRE DU JOUR

YACHAD

YACHAD sera à vos côtés au service du bar et du barbecue !

Yachad est une association de quartier basée à Plaisance.

Elle a à cœur de combattre la solitude, la précarité, l’isolement des familles monoparentales, des autres publics fragiles et en difficulté. L’association les soutient en leur redonnant confiance en leurs capacités afin qu’ils réalisent leurs projets personnels et professionnels.

INFOS PRATIQUES

BUVETTE

BBQ, frites, boissons et plaisir sucré à prix tout doux !

LIEUX

La Guinguette Créative,

Square du Serment de Koufra, av. de La Porte de Montrouge, 75014 Paris

HORAIRES

Jeudi, vendredi, samedi de 17H00 à 23H00

Brunch le dimanche de 11H00 à 16H00

Le jeudi 17 juillet 2025

de 17h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-17T17:00:00+02:00

2025-07-17T17:00:00+02:00_2025-07-17T23:00:00+02:00

fin : 2025-07-17T23:00:00+02:00

Date(s) : Profitez du soleil et d’une ambiance conviviale pour passer une soirée mémorable avec vos amis et amies !2025-07-17T17:00:00+02:00_2025-07-17T23:00:00+02:00

La Guinguette Créative Square du Serment de Koufra 75014 95 Avenue du Général LeclercParis

https://www.laressourceriecreative.com/la-guinguette +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100092368523916 https://www.facebook.com/profile.php?id=100092368523916