Soirée Karaoké – La Guinguette Créative La Guinguette Créative Paris

Soirée Karaoké – La Guinguette Créative La Guinguette Créative Paris jeudi 10 juillet 2025 .

Ce soir l’artiste c’est vous !

Ça se passe le jeudi 10 juillet de 17H00 à 23H00 ! Vous pourrez aussi participer à notre atelier spécial Troc de plantes !

Ce sera au tour de Jeunesse Feu Vert d’être aux manettes de La Guinguette Créative !

PROGRAMMATION

SUR LA SCÈNE CRÉATIVE

– 19H00 : Les Potes au Feu • Rock • Musique de rue • Chanson marmite •

– 20H00 : Karaoké !

À L’ATELIER CRÉATIF

– 17H00 – 19H00 : Troc de plantes !

L’ASSOCIATION PARTENAIRE DU JOUR

JEUNESSE FEU VERT

La Fondation s’est donnée pour mission d’aider des jeunes et des familles en difficultés économiques, sociales et d’insertion professionnelle. Les valeurs qui animent la Fondation, et ceux qui y travaillent, sont les mêmes depuis 1957 : un engagement éducatif indéfectible vis-à-vis des jeunes, un professionnalisme sans faille, l’indépendance, la solidarité, la tolérance et le respect de la diversité.

INFOS PRATIQUES

BUVETTE

BBQ, frites, boissons et plaisir sucré à prix tout doux !

LIEUX

La Guinguette Créative,

Square du Serment de Koufra, av. de La Porte de Montrouge, 75014 Paris

HORAIRES

Jeudi, vendredi, samedi de 17H00 à 23H00

Brunch le dimanche de 11H00 à 16H00

Le jeudi 10 juillet 2025

de 17h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-10T17:00:00+02:00

2025-07-10T17:00:00+02:00_2025-07-10T23:00:00+02:00

fin : 2025-07-10T23:00:00+02:00

Date(s) : Profitez du soleil et d’une ambiance conviviale pour passer une soirée mémorable avec vos amis et amies !2025-07-10T17:00:00+02:00_2025-07-10T23:00:00+02:00

La Guinguette Créative Square du Serment de Koufra 75014 95 Avenue du Général LeclercParis

https://www.laressourceriecreative.com/la-guinguette +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100092368523916 https://www.facebook.com/profile.php?id=100092368523916