La Guinguette D’A Corps Danse Place du Général de Gaulle Mathieu

Mathieu

La Guinguette D’A Corps Danse

Place du Général de Gaulle Parvis de la Mairie Mathieu Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Sous le signe de la danse et de la musique, applaudissez les danseurs, de 5 à 75 ans. L’esprit Guinguette pour tous & toutes, danser librement et pourquoi pas vous joindre aux danseurs !

Sous le signe de la danse et de la musique, applaudissez les danseurs, de 5 à 75 ans.

Spectacle sur scène imaginé par Rachel Ladjadj.

L’esprit Guinguette pour tous & toutes, danser librement et pourquoi pas vous

joindre aux danseurs !

Dalida, Zaz, Yvette Orner et Grand Corps malade en passant par Diam’s, Sydney Be-

chet et Suzane, la Guinguette promet une soirée inoubliable !

Un DJ set clôturera la soirée pour vibrer ensemble jusqu’à la fin du jour.

Pour vous restaurer, vous trouverez autour du parvis La buvette d’A Corps Danse,

son stand gâteaux & crêpes ainsi que le foodtruck Crémerie des Baratineurs .

16h 17h acte I corps & cœurs en scène

17h 18h30 Guinguette, souvenirs et sucreries

18h30 19h30 acte II cœurs et corps en scène

19h30 21h30 Guinguette, souvenir et apéro

21h30 00h DJ SET par Joanna OJ .

Place du Général de Gaulle Parvis de la Mairie Mathieu 14920 Calvados Normandie +33 6 18 35 95 75 acorpsdanse.asso@gmail.com

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English : La Guinguette D’A Corps Danse

Join in the dancing and the music, and applaud the dancers, aged 5 to 75. The Guinguette spirit for all, dance freely and why not join in with the dancers!

L’événement La Guinguette D’A Corps Danse Mathieu a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Caen la Mer