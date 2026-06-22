Informations pratiques

Lautenbach

La Guinguette d’Amore

49 rue Principale Lautenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-29 2026-09-05

La Guinguette d’Amore vous invite à une soirée aux accents italiens entre gastronomie, musique et convivialité. Un rendez-vous festif pour savourer l’été dans une ambiance chaleureuse et gourmande.

Laissez-vous transporter en Italie le temps d’une soirée à la Guinguette d’Amore. Entre plaisirs gourmands et ambiance musicale, ce rendez-vous estival invite à ralentir le rythme et à profiter d’un moment de détente dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Autour d’une cuisine aux saveurs italiennes, les conversations se mêlent à la musique pour créer un cadre convivial où il fait bon se retrouver. Que ce soit pour partager un repas, passer un moment entre proches ou simplement profiter de la douceur d’une soirée d’été, la Guinguette d’Amore promet une parenthèse pleine de bonne humeur et d’authenticité. .

49 rue Principale Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 6 24 65 51 56

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English :

La Guinguette d’Amore invites you to an evening with an Italian flair, featuring fine dining, music, and a friendly atmosphere. A festive gathering where you can savor the moment in a warm and indulgent setting.

L’événement La Guinguette d’Amore Lautenbach a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller