LA GUINGUETTE DE BORDANOVA Lieu dit Bordeneuve Lahage
LA GUINGUETTE DE BORDANOVA Lieu dit Bordeneuve Lahage vendredi 10 juillet 2026.
Lahage
LA GUINGUETTE DE BORDANOVA
Lieu dit Bordeneuve 3PA FORMATION Lahage Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Les Guinguettes de Bordanova sont de retour !
Rendez vous en juin & juillet .
Lieu dit Bordeneuve 3PA FORMATION Lahage 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 11 30 contact@3paformation.fr
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English :
??? Les Guinguettes de Bordanova are back! ????
L’événement LA GUINGUETTE DE BORDANOVA Lahage a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE