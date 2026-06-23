LA GUINGUETTE DE BORDANOVA Lieu dit Bordeneuve Lahage

Lahage

LA GUINGUETTE DE BORDANOVA

Lieu dit Bordeneuve 3PA FORMATION Lahage Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Les Guinguettes de Bordanova sont de retour !

Rendez vous en juin & juillet .

Lieu dit Bordeneuve 3PA FORMATION Lahage 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 11 30 contact@3paformation.fr

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English :

??? Les Guinguettes de Bordanova are back! ????

L’événement LA GUINGUETTE DE BORDANOVA Lahage a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE