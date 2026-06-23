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LA GUINGUETTE DE BORDANOVA Lieu dit Bordeneuve Lahage

LA GUINGUETTE DE BORDANOVA Lieu dit Bordeneuve Lahage

LA GUINGUETTE DE BORDANOVA Lieu dit Bordeneuve Lahage vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Lieu dit Bordeneuve
Adresse
3PA FORMATION
Ville
31370 Lahage
Département
Haute-Garonne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Lahage

LA GUINGUETTE DE BORDANOVA

Lieu dit Bordeneuve 3PA FORMATION Lahage Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Les Guinguettes de Bordanova sont de retour !
Rendez vous en juin & juillet   .

Lieu dit Bordeneuve 3PA FORMATION Lahage 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 11 30  contact@3paformation.fr

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English :

??? Les Guinguettes de Bordanova are back! ????

L’événement LA GUINGUETTE DE BORDANOVA Lahage a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE