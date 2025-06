La Guinguette de Carbouey – Association Agroécologique de Carbouey Castets et Castillon 28 juin 2025 16:00

Gironde

La Guinguette de Carbouey Association Agroécologique de Carbouey 242 route du Mercadet Lieu-dit Carbouey Castets et Castillon Gironde

Gratuit

2025-06-28 16:00:00

2025-06-28 23:30:00

2025-06-28

Le 28 juin prochain, l’association organise une nouvelle édition de son marché gourmand / guinguette à Carbouey!

16h 18h Stands de producteurs et ateliers divers :

Stand de l’Auringleta,

découverte des plantes sauvages comestibles et sodas,

dégustation et découverte œnologie,

atelier autour du bois…

18h minuit Marché gourmand / Guinguette stands variés de produits locaux, petite restauration sur place, musique, etc.

Venez découvrir des produits locaux et participer à des ateliers divers.

Stands variés, y compris avec les produits de La Nomali.

Musique

Buvette et petite restauration sur place .

Association Agroécologique de Carbouey 242 route du Mercadet Lieu-dit Carbouey

Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 34 43 90 contact@carbouey.com

