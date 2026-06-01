La Guinguette de Carbouey Association Agroécologique de Carbouey Castets et Castillon samedi 27 juin 2026.

Castets et Castillon

La Guinguette de Carbouey

Association Agroécologique de Carbouey 242 route du Mercadet Lieu-dit Carbouey Castets et Castillon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le 27 juin prochain, l’association organise une nouvelle édition de son marché gourmand guinguette à Carbouey!

Venez découvrir des produits locaux et participer à des ateliers divers.

Stands variés, y compris avec les produits de La Nomali.

Musique

Buvette et petite restauration sur place .

Association Agroécologique de Carbouey 242 route du Mercadet Lieu-dit Carbouey Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 34 43 90 contact@carbouey.com

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English : La Guinguette de Carbouey

L’événement La Guinguette de Carbouey Castets et Castillon a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud