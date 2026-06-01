La Guinguette de Carbouey Association Agroécologique de Carbouey Castets et Castillon
La Guinguette de Carbouey Association Agroécologique de Carbouey Castets et Castillon samedi 27 juin 2026.
Castets et Castillon
La Guinguette de Carbouey
Association Agroécologique de Carbouey 242 route du Mercadet Lieu-dit Carbouey Castets et Castillon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le 27 juin prochain, l’association organise une nouvelle édition de son marché gourmand guinguette à Carbouey!
Venez découvrir des produits locaux et participer à des ateliers divers.
Stands variés, y compris avec les produits de La Nomali.
Musique
Buvette et petite restauration sur place .
Association Agroécologique de Carbouey 242 route du Mercadet Lieu-dit Carbouey Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 34 43 90 contact@carbouey.com
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English : La Guinguette de Carbouey
L’événement La Guinguette de Carbouey Castets et Castillon a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud