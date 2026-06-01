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La Guinguette de Carbouey Association Agroécologique de Carbouey Castets et Castillon

La Guinguette de Carbouey Association Agroécologique de Carbouey Castets et Castillon

La Guinguette de Carbouey Association Agroécologique de Carbouey Castets et Castillon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Association Agroécologique de Carbouey

Adresse : 242 route du Mercadet Lieu-dit Carbouey

Ville : 33210 Castets et Castillon

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Castets et Castillon

La Guinguette de Carbouey

Association Agroécologique de Carbouey 242 route du Mercadet Lieu-dit Carbouey Castets et Castillon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le 27 juin prochain, l’association organise une nouvelle édition de son marché gourmand guinguette à Carbouey!
Venez découvrir des produits locaux et participer à des ateliers divers.

Stands variés, y compris avec les produits de La Nomali.

Musique

Buvette et petite restauration sur place   .

Association Agroécologique de Carbouey 242 route du Mercadet Lieu-dit Carbouey Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 34 43 90  contact@carbouey.com

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English : La Guinguette de Carbouey

L’événement La Guinguette de Carbouey Castets et Castillon a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud