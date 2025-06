La Guinguette de La Bonne Graine La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans 27 juin 2025 18:00

La Guinguette de La Bonne Graine La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

La guinguette de La Bonne Graine vous ouvre ses portes de 18h à 23h le 27 et 28 juin !

Venez boire un verre entre amis, profiter de la musique en plein air et laisser les enfants s’amuser avec des jeux extérieurs. Le tout dans un cadre verdoyant, paisible et convivial. Une parenthèse de détente à ne pas manquer ! On vous attend nombreux pour partager un beau moment ensemble ! .

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 66 08 23 contact@labonnegrainelabo.fr

