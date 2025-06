La Guinguette de la musique – Hermonville 22 juin 2025 10:00

Marne

La Guinguette de la musique Hermonville Hermonville Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Tout public

Le comité des fêtes d’Hermonville présente sa guinguette de la musique !

Une journée placée sous le signe de la convivialité sur la belle place du village.

Pour commencer, quoi de mieux qu’un petit jeu mettant en avant vos talents d’enquêteur ?

Sherlock à la découverte du patrimoine d’Hermonville version adulte & enfant.

Puis retour sur la place pour profiter d’un apéro et un déjeuner en compagnie du duo de musiciens Annick et Rudy.

L’après-midi place au spectacle avec les arts du cirque pour petits et grands « ni fait, ni à faire » suivit d’un concert pop-rock avec le groupe « la dent rose ».

Buvette et restauration sur place.

Pour le repas, une paëlla faite maison et des nuggets frites pour les enfants. Il est fortement conseillé de réserver en amont quantité de paëlla limité. .

Hermonville

Hermonville 51220 Marne Grand Est cfahermonville@gmail.com

