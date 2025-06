La Guinguette de l’Abbaye de la Grâce-Dieu Benon 3 juillet 2025 18:30

Charente-Maritime

La Guinguette de l’Abbaye de la Grâce-Dieu Abbaye de la Grâce Dieu Benon Charente-Maritime

Bienvenue à La Guinguette de l’Abbaye de la Grâce-Dieu, un rendez-vous totalement inédit !

Pour la première fois de son histoire, l’Abbaye ouvre ses portes au public pour un événement festif unique !

Abbaye de la Grâce Dieu

Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 54 82 86

English :

Welcome to La Guinguette de l’Abbaye de la Grâce-Dieu, a totally new event!

For the first time in its history, the Abbey opens its doors to the public for a unique festive event!

German :

Willkommen bei La Guinguette de l’Abbaye de la Grâce-Dieu, einem völlig neuen Termin!

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte öffnet die Abtei ihre Tore für die Öffentlichkeit für ein einzigartiges festliches Ereignis!

Italiano :

Benvenuti a La Guinguette de l’Abbaye de la Grâce-Dieu, un evento totalmente nuovo!

Per la prima volta nella sua storia, l’Abbazia apre le porte al pubblico per un evento festivo unico!

Espanol :

Bienvenido a La Guinguette de l’Abbaye de la Grâce-Dieu, un acontecimiento totalmente inédito

Por primera vez en su historia, la Abadía abre sus puertas al público para un acontecimiento festivo único

