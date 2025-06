La Guinguette de l’Enceinte fête de la Musique ! Pierrefonds 21 juin 2025 14:00

Oise

La Guinguette de l’Enceinte fête de la Musique ! Rue du Beaudon Pierrefonds Oise

Gratuit

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-22 21:00:00

2025-06-21

2025-06-22

L’équipe de L’Enceinte revient plus motivée que jamais pour célébrer la musique comme il se doit !

Les 21 et 22 juin, on vous donne rendez-vous en bordure du lac de Pierrefonds pour une nouvelle édition de notre traditionnelle Guinguette. Quoi de mieux que de célébrer la musique le jour de sa fête ?

Deux jours de fête pour marquer l’arrivée de l’été… et patienter ensemble avant le grand rendez-vous du mois d’août.

Au programme

Samedi (14h 00h) :

– TNTM 14h à 16h

– Les Cherry 16h30 à 17h30

– TNTM 17h30 à 20h00

– Palnik & Lewa 20h30

– DJ Toon 21h à minuit

Dimanche (14h 21h) :

– TNTM 14h

– De la barbe et du coton 16h à 17h

– Barge 17h30 à 18h30

– Elye and the Hydra 19h00 à 20h00

– TNTM 20h à 21h

ET TOUT LE WEEK-END

• Pétanque, mölkky & jeux en plein air

• Bières pression bien fraîches

• Buvette & assiettes apéro à partager. 0 .

Rue du Beaudon

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 33 37 14 97 lenceinte.asso@gmail.com

