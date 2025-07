La Guinguette de Lilette Marcillac-la-Croisille

La Guinguette de Lilette Marcillac-la-Croisille jeudi 24 juillet 2025.

La Guinguette de Lilette

6 Teyssonnière Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-26 2025-07-31 2025-08-02 2025-08-07 2025-08-09

Retrouvez La Guinguette de Lilette les jeudis et samedis du 24 juillet au 9 août.

Ouverture à 18h, concert à 20h30

Canapés, fauteuils, chapiteau, jeux, concerts, buvette (boissons locales), food truck… et tout ça en extérieur dans un lieu champêtre reposant et dont vous ne voudrez plus partir! .

6 Teyssonnière Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 34 74 17

English :

German : La Guinguette de Lilette

Italiano :

Espanol :

L’événement La Guinguette de Lilette Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières