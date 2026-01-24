Sainte-Foy-de-Peyrolières

LA GUINGUETTE DE L’USSF RUGBY

STADE MUNICIPAL SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Un événement gratuit et ouvert à tous, idéal pour lancer l’été dans une ambiance authentique et festive.

Ambiance festive, esprit rugby et convivialité garantie la Guinguette de l’USSF Rugby vous donne rendez-vous pour une grande soirée populaire et chaleureuse au cœur de Sainte-Foy-de-Peyrolières.

À partir de 17h, le stade municipal se transforme en véritable guinguette à ciel ouvert où habitants, supporters, familles et amis se retrouvent pour partager un moment festif rythmé par la musique, les saveurs locales et la passion du rugby.

La soirée débutera avec la retransmission de la finale de Pro D2 à 17h30, avant de laisser place à un concert live de Mat Solo dès 19h. Entre food, drinks et bonne humeur, chacun profite d’une atmosphère décontractée sous les guirlandes lumineuses, entre tables conviviales et esprit de fête estivale. .

STADE MUNICIPAL SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A free event open to all, ideal for kicking off the summer in an authentic, festive atmosphere.

L’événement LA GUINGUETTE DE L’USSF RUGBY Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE