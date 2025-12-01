La Guinguette de Noël Chambres d’hôte Maison Bossanne Barbières
Chambres d’hôte Maison Bossanne 511 grande rue Barbières Drôme
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Maison Bossanne fête Noël en proposant des stands gourmands et autour du bien être, des créateurs. Restauration sur place
Chambres d’hôte Maison Bossanne 511 grande rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 69 55 37 contact@maisonbossanne.fr
English :
Maison Bossanne celebrates Christmas with gourmet and wellness stalls and designer boutiques. Catering on site
