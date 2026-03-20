La guinguette de Pâques Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret

La guinguette de Pâques

Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 23:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs. Bal

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Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr

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English :

Egg hunt. Ball

L’événement La guinguette de Pâques Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux