La Guinguette de Peggy en déambulation Place Louis David Andernos-les-Bains vendredi 8 août 2025.

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Un voyage musical avec Peggy, Hugues, et Olivier qui viennent jouer, chanter et danser sur des musiques d’ici et d’ailleurs. Les pas des danseurs et l’accordéon musette résonneront cette soirée là sur l’Esplanade de la Jetée d’Andernos à 20h30 ! Accès gratuit .

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

