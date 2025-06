LA GUINGUETTE DE RIEUCOULON Montpellier 31 juillet 2025 07:00

Comme chaque année, Rieucoulon événement ouvre exceptionnellement ses portes au public pour les guinguettes d’été !

Venez passer une soirée conviale, manger, boire et danser dans un cadre unique le jeudi 31 Juillet 2025 pour notre Guinguette #3

Au programme:

– Ambiance musicale avec DJ Big Mat

– Foodtruck avec: Cheffe Emi, Chef Lau & Roodys Foodtruck

- Pour profiter solo, en famille ou entre ami(e)s d’un moment agréable au Domaine de Rieucoulon - Debout, à table ou en picnic dans la pelouse, choisissez la formule qui vous convient sur ces deux hectares de parc.

Termes et conditions:

– Reservations en ligne = 10€*, 1 verre (vin 15cl/biere 25cl ou soft) inclus.

– Consigne/verre = 1€

– Gratuit pour les moins de 12 ans

Sur réservation obligatoire

Places limitées .

2420 Avenue de Toulouse

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

Like every year, Rieucoulon événement exceptionally opens its doors to the public for the summer guinguettes!

German :

Wie jedes Jahr öffnet Rieucoulon événement ausnahmsweise seine Tore für die Öffentlichkeit für die Sommerguinguine!

Italiano :

Ogni anno, Rieucoulon événement apre le porte al pubblico per le guinguettes estive!

Espanol :

Cada año, Rieucoulon événement abre sus puertas al público para las guinguettes de verano

