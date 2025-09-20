La Guinguette de Rockhatry Rue Paul Koepfler Belfort

Rue Paul Koepfler Rockhatry Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour le week-end des Journées du Patrimoine, tout Rockhatry se mobilise pour vous ouvrir ses portes et vous proposer un weekend de guinguette musicale lives des musiciennes et musiciens de Rockhatry et du Conservatoire voisin, pétanque pour enfants et adultes, blind test des bénévoles, jam sessions, brocante

d’instruments et accessoires de musique, mais aussi visites du Fort avec l’asso La Caponnière et découverte du mix sur cassette audio, véritable objet patrimonial ! Venez découvrir ce lieu de vie dédié aux musiques actuelles ! .

Rue Paul Koepfler Rockhatry Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77 contact@poudriere.com

