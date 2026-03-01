LA GUINGUETTE DE SAINT AV’ Saint-Avaugourd-des-Landes
LA GUINGUETTE DE SAINT AV’ Saint-Avaugourd-des-Landes dimanche 29 mars 2026.
LA GUINGUETTE DE SAINT AV’
Place François Favreau Saint-Avaugourd-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 11:00:00
fin : 2026-03-29 14:00:00
Date(s) :
2026-03-29
.
Place François Favreau Saint-Avaugourd-des-Landes 85540 Vendée Pays de la Loire fmr.saintavaugourd@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LA GUINGUETTE DE SAINT AV’ Saint-Avaugourd-des-Landes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral