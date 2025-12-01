La Guinguette de Saint-Nicolas Quartier Boudonville Parc Bonnet Nancy

La Guinguette de Saint-Nicolas Quartier Boudonville

Parc Bonnet 40 Rue de Boudonville Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

2025-12-13

C’est la bamboche à Boudonville¿! La Bande à Bonnet organise une chouette guinguette de la Saint-Nicolas avec concert, jeux et animations, toute la journée et même en soirée. On n’oublie pas son couvre-chef¿!Tout public

Parc Bonnet 40 Rue de Boudonville Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

It?s bamboozling time in Boudonville! La Bande à Bonnet is organizing a fun-filled St. Nicholas Day guinguette with concerts, games and entertainment, all day and even into the evening. Don’t forget your headgear!

German :

Bamboche in Boudonville¿! Die Bande à Bonnet organisiert den ganzen Tag und sogar am Abend ein gemütliches Nikolausfest mit Konzerten, Spielen und Unterhaltung. Vergessen Sie Ihre Kopfbedeckung nicht!

Italiano :

È la bambagia di Boudonville! La Bande à Bonnet organizza una divertente guinguette per il giorno di San Nicola con concerti, giochi e intrattenimento per tutto il giorno e fino a sera. Non dimenticate il vostro copricapo!

Espanol :

¡Es la guinguette en Boudonville! La Bande à Bonnet organiza una guinguette de San Nicolás llena de diversión, con conciertos, juegos y animaciones durante todo el día e incluso por la noche. No olvide su gorro

