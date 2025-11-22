La Guinguette de Serge Espace François Simon Carolles

La Guinguette de Serge

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 01:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Après une édition 2023 aux airs de guitare gipsy, une Funky Party en 2024, la Guinguette de Serge vous invite à une Noche Caliente Samedi 22 novembre 2025 à Carolles. Au programme, un voyage vers des contrées ensoleillées avec le flamenco rock de Si Senior et l’electro folk vénézuelien de La Gallera Social Club.

Cette année, la soirée vibrera aux sons de musiques ensoleillées.

Ouverture des portes à 19h. Bar et restauration sur place. Attention pas de paiement carte bancaire possible.

Il n’y aura pas de billetterie sur place. Réservation en ligne ou par téléphone au tarif unique de 15€ et Gratuit pour les de 12 ans (réservation obligatoire). .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 74 78 80 53 contact@lucielelievre.fr

English : La Guinguette de Serge

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Guinguette de Serge Carolles a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer