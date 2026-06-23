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La guinguette de Sophie (2ème édition) Domaine Brard Blanchard Boutiers-Saint-Trojan

La guinguette de Sophie (2ème édition) Domaine Brard Blanchard Boutiers-Saint-Trojan samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Domaine Brard Blanchard
Adresse
1 Chemin de Routreau 16100 Boutiers Saint Trojan
Ville
16100 Boutiers-Saint-Trojan
Département
Charente
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Boutiers-Saint-Trojan

La guinguette de Sophie (2ème édition)

Domaine Brard Blanchard 1 Chemin de Routreau 16100 Boutiers Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Seconde édition de la guinguette de Sophie sur le domaine de Brard Blanchard
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Domaine Brard Blanchard 1 Chemin de Routreau 16100 Boutiers Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 19 58  contact@brard-blanchard.fr

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English :

Second edition of Sophie’s open-air dance party at the Brard Blanchard estate

L’événement La guinguette de Sophie (2ème édition) Boutiers-Saint-Trojan a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac