La guinguette de Sophie (2ème édition) Domaine Brard Blanchard Boutiers-Saint-Trojan
La guinguette de Sophie (2ème édition) Domaine Brard Blanchard Boutiers-Saint-Trojan samedi 4 juillet 2026.
Boutiers-Saint-Trojan
La guinguette de Sophie (2ème édition)
Domaine Brard Blanchard 1 Chemin de Routreau 16100 Boutiers Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Seconde édition de la guinguette de Sophie sur le domaine de Brard Blanchard
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Domaine Brard Blanchard 1 Chemin de Routreau 16100 Boutiers Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 19 58 contact@brard-blanchard.fr
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English :
Second edition of Sophie’s open-air dance party at the Brard Blanchard estate
L’événement La guinguette de Sophie (2ème édition) Boutiers-Saint-Trojan a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac