La Guinguette de St-Jo, Apéro Concert Salle Polyvalente Vaiges

La Guinguette de St-Jo, Apéro Concert

Salle Polyvalente Route de la Bazoge Vaiges Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02 23:59:00

Date(s) :

2026-05-02

Venez faire la fête à la Guinguette de St-Jo lors de notre apéro concert!

L’APEL de l’école St-Joseph de Vaiges organise un apéro concert le samedi 2 mai 2026 à partir de 19h30.

Lors de cette soirée, venez découvrir le groupe Galactic Emperatriz, un groupe de musiciens et chanteurs qui reprennent les grands titres de la chanson française, anglaise…

L’entrée seule pour le concert est de 5€ (sur réservation). Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place (sur réservation: 18€ adulte/9€ enfant, l’entrée du concert est comprise dans ce tarif). Il sera également possible de déguster des planches apéro sur place.

Réservation en ligne.

Les bénéfices obtenus permettrons de financer les projets pédagogiques de l’école de nos enfants. .

Salle Polyvalente Route de la Bazoge Vaiges 53480 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 35 10 53 apel.saintjoseph.vaiges@gmail.com

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English :

Come and celebrate at the Guinguette de St-Jo during our aperitif concert!

L’événement La Guinguette de St-Jo, Apéro Concert Vaiges a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons