AGENDA · Végennes
La Guinguette de Végennes Végennes
jeudi 30 juillet 2026 · Végennes
Informations pratiques
Végennes
La Guinguette de Végennes
Végennes Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Végennes fête l’été avec la présence de la Baravane (planches apéritives et buvette), du concert d’Olivia et pour finir, le Dj Set de Don Diego
Réservation facultative mais conseillée pour avoir une table .
Végennes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 54 56
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English : La Guinguette de Végennes
L’événement La Guinguette de Végennes Végennes a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme