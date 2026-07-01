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AGENDA · Végennes

La Guinguette de Végennes Végennes

jeudi 30 juillet 2026 · Végennes

La Guinguette de Végennes Végennes

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
19120 Végennes
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Végennes

La Guinguette de Végennes

Végennes Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Végennes fête l’été avec la présence de la Baravane (planches apéritives et buvette), du concert d’Olivia et pour finir, le Dj Set de Don Diego
Réservation facultative mais conseillée pour avoir une table   .

Végennes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 54 56 

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English : La Guinguette de Végennes

L’événement La Guinguette de Végennes Végennes a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme