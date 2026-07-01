Informations pratiques

Végennes

La Guinguette de Végennes

Végennes Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Végennes fête l’été avec la présence de la Baravane (planches apéritives et buvette), du concert d’Olivia et pour finir, le Dj Set de Don Diego

Réservation facultative mais conseillée pour avoir une table .

Végennes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 54 56

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English : La Guinguette de Végennes

L’événement La Guinguette de Végennes Végennes a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme