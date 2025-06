La Guinguette de Zimm – Orschwiller 11 juillet 2025 18:00

Bas-Rhin

La Guinguette de Zimm 3 Grand Rue Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-25

2025-08-08

2025-08-29

Soirée gourmande et festive au domaine, Foodtrucks à thème ou tartes flambées à volonté

Une soirée gourmande et festive au domaine, grâce à des soirées à thème Foodtruck et tartes flambées à volonté :

11/07 : Foodtruck La Comidita (cuisine mexicaine)

25/07 : Foodtruck Anca (burgers gourmets)

08/08 : Foodtruck Kbox (knepfles alsaciennes)

29/08 : Soirée 100% tartes flambées au feu de bois

Sur réservation. .

3 Grand Rue

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 08 49 vins.fins.zimmermann@gmail.com

English :

Gourmet and festive evenings at the estate, with themed foodtrucks and all-you-can-eat tarts flambées

German :

Feinschmecker- und Festabende auf dem Weingut, Themen-Foodtrucks oder Flammkuchen nach Belieben

Italiano :

Serate gastronomiche e festive nella tenuta, con foodtruck a tema e crostate flambées a volontà

Espanol :

Veladas gastronómicas y festivas en la finca, con foodtrucks temáticos y tartas flambeadas « todo lo que puedas comer »

