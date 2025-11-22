La Guinguette des Arts ! Espace René-Cassin Le Pellerin

La Guinguette des Arts ! Espace René-Cassin Le Pellerin samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 11:00 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Le traditionnel Marché de Noël de l’Art à la Pell se transforme pour devenir la Guinguette des Arts. Attendez-vous à des surprises ! Vous pourrez toujours y trouver le marché de Noël des artistes et artisans d’art pour vos cadeaux de Noël mais dans un univers qui vous fera remonter le temps ! En effet, que diriez-vous de vous faire dire la bonne aventure par Madame Irma Maglia? De chanter avec Madame Pia accoudé au comptoir des Amis de Sababougnouma un verre de vin à la main ? De glisser un mot d’amour ou d’amitié dans la boîte à messages ? De rencontrer un savant fou ? De vous installer confortablement pour manger et boire tout en écoutant notre pianiste ? De jouer les voyeurs dans le castelet mystérieux de Momette ? De vous faire piéger par nos magiciens ? Et peut être qu’au détour d’un stand, vous croiserez la fameuse femme à barbe… qui sait ?Alors préparez vos chapeaux haut de forme et vos voilettes et venez découvrir la Guinguette des Arts !

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640