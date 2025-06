La Guinguette des Bordeaux fait son grand retour à Planète Bordeaux Planète Bordeaux Beychac-et-Caillau 5 juillet 2025 11:00

La Guinguette des Bordeaux revient les 5 et 6 juillet 2025 à Beychac et Caillau !

Venez vivre un week-end festif et convivial au cœur des vignes, dans une ambiance familiale et chaleureuse. Entre dégustations de Bordeaux, Bordeaux Supérieur et Crémant, concerts, food trucks, ateliers, jeux et balades, petits et grands trouveront leur bonheur.

Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous pour célébrer les vins et le terroir girondin sous le signe du partage et de la bonne humeur ! .

Planète Bordeaux 1 Route de Pasquina

Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 19 22 claire.gasquy@planete-bordeaux.pro

