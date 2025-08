La guinguette des Campagnards Campagne

La guinguette des Campagnards Campagne samedi 23 août 2025.

La guinguette des Campagnards

Parc du château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

L’ association des Campagnards organise une guinguette avec jeux traditionnels, repas brasero, marché des créateurs. Bal concert avec Zikka à 21H. Repas au brasero, pensez à apporter vos couverts et assiettes.

La guinguette des campagnards à Campagne !

L’ association des Campagnards organise une guinguette avec jeux traditionnels, repas brasero, marché des créateurs. Bal concert avec Zikka à 21H. L’entrée est gratuite.

Repas au brasero sur réservation? Pensez à prendre vos assiettes et couverts. .

Parc du château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 67 52 24

English : La guinguette des Campagnards

The « Association des Campagnards » organizes a guinguette with traditional games, a brazier meal and a creators’ market. Concert ball with Zikka at 9pm. Don’t forget to bring your cutlery and plates.

German : La guinguette des Campagnards

Die Association des Campagnards organisiert ein Guinguette mit traditionellen Spielen, Brasero-Mahlzeiten und einem Markt der Kunsthandwerker. Tanzkonzert mit Zikka um 21 Uhr. Essen am Feuerkorb, denken Sie daran, Besteck und Teller mitzubringen.

Italiano :

L’Associazione dei Campagnards organizza una guinguette con giochi tradizionali, un pasto al braciere e un mercatino dell’artigianato. Concerto di ballo con Zikka alle 21.00. Non dimenticate di portare posate e piatti.

Espanol : La guinguette des Campagnards

La Association des Campagnards organiza una guinguette con juegos tradicionales, comida a la brasa y mercado de artesanía. Baile concierto con Zikka a las 21h. No olvides traer cubiertos y platos.

L’événement La guinguette des Campagnards Campagne a été mis à jour le 2025-07-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère