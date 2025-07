La guinguette des commerçants et artisans de Brossac Brossac

Les Grands Prés Brossac Charente

La guinguette des commerçants vous invite pour une soirée conviviale et festive.

Les Grands Prés Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 58 65 08 acabrossac@gmail.com

English :

La guinguette des commerçants invites you to a convivial and festive evening.

German :

Die Guinguette der Geschäftsleute lädt Sie zu einem geselligen und festlichen Abend ein.

Italiano :

La guinguette dei negozianti vi invita a una serata conviviale e festosa.

Espanol :

La guinguette de los comerciantes le invita a una velada festiva y cordial.

