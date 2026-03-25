La guinguette des créateurs Trézelles
La guinguette des créateurs Trézelles samedi 13 juin 2026.
La guinguette des créateurs
Parc de la Besbre rue du Porche Trézelles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Dans l’après midi, sous les arbres, en Bord de Besbre, des dizaines d’artisans nous proposent leurs œuvres, dans un décor de cirque animé par des artistes ; en soirée barbecue géant et bal musette
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Parc de la Besbre rue du Porche Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 17 60 56 mireille.jouanaud@gmail.com
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English :
In the afternoon, under the trees on the banks of the Besbre River, dozens of craftspeople offer their wares in a circus-like setting, with live entertainment; in the evening, a giant barbecue and a musette ball
L’événement La guinguette des créateurs Trézelles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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