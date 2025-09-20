La guinguette des Dansaïres de Garlaban Chapelle des pénitents gris Aubagne

La guinguette des Dansaïres de Garlaban Chapelle des pénitents gris Aubagne samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La thématique annuelle de ces journées « le patrimoine architectural » sera illustrée par une exposition de photographies anciennes à l’intérieur de la chapelle ouverte exceptionnellement au public. Vous serez accueillis avec une guinguette : le bar de la Sardine !

Chapelle des pénitents gris avenue georges clémenceau 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Aubagne