La Guinguette des Lively Wittisheim

La Guinguette des Lively Wittisheim samedi 27 septembre 2025.

La Guinguette des Lively

60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez déguster des bons plats, du bon vin et crémant, tout cela avec une animation musicale avec un DJ.

Nous vous invitons à sortir vos bérets, accessoires et vêtements au couleur de la France, découvrir nos animations et surprises, mais également enflammer la piste grâce à notre DJ ! .

60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 74 64 74 adeline.ritter@hotmail.fr

English :

Come and enjoy good food, good wine and crémant, all to the accompaniment of live DJ music.

German :

Genießen Sie gutes Essen, guten Wein und Crémant, und das alles bei musikalischer Unterhaltung mit einem DJ.

Italiano :

Venite a gustare buon cibo, buon vino e crémant, il tutto con l’accompagnamento di musica DJ dal vivo.

Espanol :

Venga a disfrutar de buena comida, buen vino y crémant, todo ello acompañado de música de DJ en directo.

L’événement La Guinguette des Lively Wittisheim a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme du Grand Ried