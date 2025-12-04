La Guinguette des Quatre Pattes Salle des fêtes Val-de-Scie
Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Nous vous invitons à participer à cet après-midi dansant à but caritatif dont l’entrée sera reversée en forme de don à la SPA Dieppoise.
Ouvert à tout le monde! Venez passer un moment convivial et soutenir la SPA Dieppoise.
Sur réservation. .
