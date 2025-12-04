La Guinguette des Quatre Pattes Salle des fêtes Val-de-Scie

La Guinguette des Quatre Pattes

Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Nous vous invitons à participer à cet après-midi dansant à but caritatif dont l’entrée sera reversée en forme de don à la SPA Dieppoise.

Ouvert à tout le monde! Venez passer un moment convivial et soutenir la SPA Dieppoise.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 7 80 97 95 22 spad@alanc.fr

