La toute première guinguette d’une longue série, espérons le! Des 18h, venez profiter d’une soirée festive animée de musique et buvette! Entrée gratuite, boîte a don sur place pour nous aider a financer le quotidien des animaux du refuge.

59 Lieu-dit Les Chaises

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 25 27 30 56 lecorefuge@asso-nature.fr

English :

Let’s hope it’s the first of many! From 6pm, come and enjoy a festive evening with music and refreshments! Free admission, donation box on site to help us fund the daily lives of the animals at the shelter.

German :

Das erste Heurigenlokal in einer langen Reihe, hoffentlich! Ab 18 Uhr können Sie einen festlichen Abend mit Musik und Getränken genießen Eintritt frei, Spendenbox vor Ort, um den Alltag der Tiere im Tierheim zu finanzieren.

Italiano :

Speriamo che sia la prima di tante! A partire dalle 18.00, venite a godervi una serata di festa con musica e rinfreschi! L’ingresso è libero e sul posto ci sarà una cassetta per le donazioni che ci aiuterà a finanziare le cure quotidiane degli animali del rifugio.

Espanol :

¡Esperemos que sea la primera de muchas! A partir de las 18:00, disfrute de una velada festiva con música y refrescos La entrada es gratuita y habrá una caja de donativos para ayudarnos a financiar el cuidado diario de los animales del refugio.

