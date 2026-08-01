Informations pratiques

Niderviller

La guinguette du boulanger

1 rue de la Paix Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Eh oui, la toute première Guinguette du Boulanger arrive à la Boulangerie Girardin ! Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité !

Au programme L’orchestre Fa Si La Danser pour vous faire danser toute la soirée. Restauration et buvette sur place. Une ambiance festive à partager en famille ou entre amis. Entrée gratuite et libre !Tout public

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1 rue de la Paix Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 3 87 08 85 09 boulangeriejjgirardin@gmail.com

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English :

That’s right, the very first Guinguette du Boulanger is coming to Boulangerie Girardin! Join us for an evening filled with fun and friendship!

On the program: The Fa Si La Danser band will keep you dancing all night long. Food and drinks available on site. A festive atmosphere to enjoy with family or friends. Free admission—all are welcome!

L’événement La guinguette du boulanger Niderviller a été mis à jour le 2026-08-09 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD