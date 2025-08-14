la Guinguette du café vélo Café Vélo l’échappée Bleue Thaon-les-Vosges

Café Vélo l’échappée Bleue 4 Bis rue d’Alsace Thaon-les-Vosges Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-14 19:30:00

L’Échappée Bleue rallume ses lampions pour une grande soirée guinguette au bord du canal des Vosges, et au profit du club cycliste de Thaon-les-Vosges !

Au programme :

Orchestre Music’All pour faire danser les cœurs..

Et le club organise une tombola exceptionnelle

Un vélo gravel Megamo Jakar d’une valeur de 1 699 € à gagner !

Ticket 15 € achetez vos tickets en ligne

Ambiance magique au coucher du soleil + moment convivial pour partager un verre, une danse et… peut-être repartir à vélo

Réservation conseillée.Tout public

Café Vélo l’échappée Bleue 4 Bis rue d’Alsace Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 93 10 info@cafevelo-echappeebleue.fr

English :

L’Échappée Bleue lights up its lanterns for a grand guinguette evening on the banks of the Canal des Vosges, in aid of the Thaon-les-Vosges cycling club!

On the program:

Music?All orchestra to get everyone dancing…

And the club is organizing an exceptional raffle:

A Megamo Jakar gravel bike worth ?1,699 to be won!

Ticket 15 ? buy tickets online

Magical sunset atmosphere + a convivial moment to share a drink, a dance and? maybe ride your bike home!

Reservations recommended.

German :

L’Échappée Bleue zündet die Lampions für einen großen Guinguette-Abend am Vogesenkanal an, der dem Radsportverein von Thaon-les-Vosges zugute kommt!

Auf dem Programm stehen:

Orchester Music?All, um die Herzen zum Tanzen zu bringen…

Außerdem organisiert der Club eine außergewöhnliche Tombola:

Ein Gravelbike Megamo Jakar im Wert von 1.699 ? zu gewinnen!

Ticket: 15 ? kaufen Sie Ihre Tickets online!

Magische Stimmung bei Sonnenuntergang + geselliger Moment, um etwas zu trinken, zu tanzen und … vielleicht mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren

Reservierung empfohlen.

Italiano :

L’Échappée Bleue accende le sue lanterne per una grande serata di guinguette sulle rive del Canal des Vosges, a favore del club ciclistico di Thaon-les-Vosges!

In programma:

Musica? Tutta l’orchestra per farvi ballare…

E il club organizza una lotteria eccezionale:

In palio una bici da corsa Megamo Jakar del valore di 1.699 euro!

Biglietto: 15? acquista i tuoi biglietti online

Un magico tramonto + un momento conviviale per condividere un drink, un ballo e magari risalire in sella alla propria moto!

Prenotazione consigliata.

Espanol :

L’Échappée Bleue enciende sus farolillos para una gran velada guinguette a orillas del Canal des Vosges, a beneficio del club ciclista de Thaon-les-Vosges

En el programa:

Música… Toda una orquesta para bailar…

Y el club organiza un sorteo excepcional:

Una bicicleta de grava Megamo Jakar valorada en 1.699 euros

Entrada: 15? compre sus entradas en línea

Una puesta de sol mágica + un momento de convivencia para compartir una copa, un baile y… ¡quizá volver a montar en bici!

Se recomienda reservar.

