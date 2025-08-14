la Guinguette du café vélo Café Vélo l’échappée Bleue Thaon-les-Vosges
la Guinguette du café vélo Café Vélo l’échappée Bleue Thaon-les-Vosges jeudi 14 août 2025.
Café Vélo l’échappée Bleue 4 Bis rue d’Alsace Thaon-les-Vosges Vosges
Début : Jeudi Jeudi 2025-08-14 19:30:00
L’Échappée Bleue rallume ses lampions pour une grande soirée guinguette au bord du canal des Vosges, et au profit du club cycliste de Thaon-les-Vosges !
Au programme :
Orchestre Music’All pour faire danser les cœurs..
Et le club organise une tombola exceptionnelle
Un vélo gravel Megamo Jakar d’une valeur de 1 699 € à gagner !
Ticket 15 € achetez vos tickets en ligne
Ambiance magique au coucher du soleil + moment convivial pour partager un verre, une danse et… peut-être repartir à vélo
Réservation conseillée.Tout public
Café Vélo l’échappée Bleue 4 Bis rue d’Alsace Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 93 10 info@cafevelo-echappeebleue.fr
English :
L’Échappée Bleue lights up its lanterns for a grand guinguette evening on the banks of the Canal des Vosges, in aid of the Thaon-les-Vosges cycling club!
On the program:
Music?All orchestra to get everyone dancing…
And the club is organizing an exceptional raffle:
A Megamo Jakar gravel bike worth ?1,699 to be won!
Ticket 15 ? buy tickets online
Magical sunset atmosphere + a convivial moment to share a drink, a dance and? maybe ride your bike home!
Reservations recommended.
German :
L’Échappée Bleue zündet die Lampions für einen großen Guinguette-Abend am Vogesenkanal an, der dem Radsportverein von Thaon-les-Vosges zugute kommt!
Auf dem Programm stehen:
Orchester Music?All, um die Herzen zum Tanzen zu bringen…
Außerdem organisiert der Club eine außergewöhnliche Tombola:
Ein Gravelbike Megamo Jakar im Wert von 1.699 ? zu gewinnen!
Ticket: 15 ? kaufen Sie Ihre Tickets online!
Magische Stimmung bei Sonnenuntergang + geselliger Moment, um etwas zu trinken, zu tanzen und … vielleicht mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren
Reservierung empfohlen.
Italiano :
L’Échappée Bleue accende le sue lanterne per una grande serata di guinguette sulle rive del Canal des Vosges, a favore del club ciclistico di Thaon-les-Vosges!
In programma:
Musica? Tutta l’orchestra per farvi ballare…
E il club organizza una lotteria eccezionale:
In palio una bici da corsa Megamo Jakar del valore di 1.699 euro!
Biglietto: 15? acquista i tuoi biglietti online
Un magico tramonto + un momento conviviale per condividere un drink, un ballo e magari risalire in sella alla propria moto!
Prenotazione consigliata.
Espanol :
L’Échappée Bleue enciende sus farolillos para una gran velada guinguette a orillas del Canal des Vosges, a beneficio del club ciclista de Thaon-les-Vosges
En el programa:
Música… Toda una orquesta para bailar…
Y el club organiza un sorteo excepcional:
Una bicicleta de grava Megamo Jakar valorada en 1.699 euros
Entrada: 15? compre sus entradas en línea
Una puesta de sol mágica + un momento de convivencia para compartir una copa, un baile y… ¡quizá volver a montar en bici!
Se recomienda reservar.
L’événement la Guinguette du café vélo Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2025-08-06 par OT EPINAL ET SA REGION