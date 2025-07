La Guinguette du Copeau à Assier ZA le Bouyssounet Assier

ZA le Bouyssounet LE COPEAU Assier Lot

Tarif : Gratuit

Début : 2025-07-09 21:00:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30

Attachée à faire événement autour de chaque proposition de spectacle, des clous se positionne depuis de nombreuses années sur le territoire lotois en proposant des moments de rencontres, des moments conviviaux autour de propositions artistiques singulières. Quoi de plus naturel, en été, que de proposer une Guinguette ?

Un temps en extérieur, sous des guirlandes lumineuses, bercés par les nuits étoilées et les douces soirées d’été! La Guinguette du Copeau c’est une soirée spectacle + repas, un temps convivial, un moment de partage.

Les Mercredis de Juillet, ce seront quatre soirées guinguette les mercredis de juillet.

Buvette / Jus bio, limonade locale, vins locaux, bière locale..

Restauration / Confectionnés par nos soins avec des produits locaux.

Les 9, 16, 23 et 30 juillet / Ouverture de 18h à 0h

Spectacles à 21h

9/07 « Vu » Cie Sacékripa Cirque miniature dès 7 ans

16/07 « Vertige de la Mue » L’Oiseau Ravage Musique de Guêpier sauvage

23/07 « Soliloques » Cie singulière Du cirque mais pas que..

30/07 « Wanted » Bruital Cie Parodie de western

Durée 1 heure .

ZA le Bouyssounet LE COPEAU Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 21 87 43 87

English :

For many years, des clous has positioned itself in the Lot region as a meeting place, offering convivial moments around unique artistic proposals. What could be more natural in summer than to offer a Guinguette?

A time outdoors, under garlands of lights, lulled by starry nights and balmy summer evenings! La Guinguette du Copeau is an evening of entertainment + meal, a convivial time for sharing.

German :

Des clous ist seit vielen Jahren in der Region Lotois aktiv und bietet Begegnungen und gesellige Momente rund um einzigartige künstlerische Angebote an. Was liegt im Sommer näher, als ein Guinguette anzubieten?

Eine Zeit im Freien, unter Lichterketten, eingelullt von sternenklaren Nächten und lauen Sommerabenden! Die Guinguette du Copeau ist ein Abend mit Show und Essen, eine gesellige Zeit, ein Moment des Teilens.

Italiano :

Impegnato a creare un evento intorno a ogni spettacolo, des clous è un appuntamento fisso nella regione del Lot da molti anni, che offre la possibilità di riunirsi e godere di un’offerta artistica unica. Cosa c’è di più naturale in estate che offrire una Guinguette?

Un momento all’aperto, sotto ghirlande di luci, cullati da notti stellate e miti serate estive! La Guinguette du Copeau è una serata di intrattenimento e ristorazione, un momento di convivialità e condivisione.

Espanol :

Comprometidos con la creación de un evento en torno a cada espectáculo, des clous lleva varios años activos en la región del Lot, ofreciendo oportunidades para que la gente se reúna y socialice en torno a ofertas artísticas únicas. ¿Qué puede haber más natural en verano que ofrecer una Guinguette?

Un momento al aire libre, bajo guirnaldas de luces, arrullado por noches estrelladas y cálidas veladas estivales La Guinguette du Copeau es una velada lúdica y gastronómica, un momento de convivencia y de compartir.

