La Guinguette du Domaine de la pointe X Bonamour – Lieu-dit la Pointe Capbreton 24 juin 2025 18:00

Landes

La Guinguette du Domaine de la pointe X Bonamour Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Début : 2025-06-24 18:00:00

fin : 2025-06-24 22:00:00

2025-06-24

Apéro, planches à partager face aux vignes (cabane ou tente), bercés par les sets doux du collectif Bonamour.

Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52

English : La Guinguette du Domaine de la pointe X Bonamour

Aperitifs and planks to share in front of the vines (hut or tent), lulled by the gentle sets of the Bonamour collective.

German : La Guinguette du Domaine de la pointe X Bonamour

Aperitif, Bretter zum Teilen gegenüber den Weinbergen (Hütte oder Zelt), gewiegt von den sanften Sets des Kollektivs Bonamour.

Italiano :

Gustate un aperitivo e condividete un piatto di cibo davanti alle vigne (in una capanna o in una tenda), cullati dalle dolci note del collettivo Bonamour.

Espanol : La Guinguette du Domaine de la pointe X Bonamour

Disfrute de un aperitivo y comparta un plato de comida frente a las viñas (en una cabaña o tienda de campaña), arrullado por los suaves conjuntos del colectivo Bonamour.

