Venez profiter d’une ambiance festive et estivale en plein cœur de Turckheim, à la guinguette du Dragon!

La Cave de Turckheim vous invite à la Guinguette du Dragon !

Au programme :

DJ set pour faire danser la soirée

– Animations fun et conviviales

– Bar et restauration pour se régaler burgers, grillades et tartes flambées

On vous attend nombreux ! .

16 rue des Tuileries

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 23 76 info@cave-turckheim.com

English :

Come and enjoy a festive, summery atmosphere right in the heart of Turckheim, at the guinguette du Dragon!

German :

Genießen Sie eine festliche und sommerliche Atmosphäre im Herzen von Turckheim, in der Guinguette du Dragon!

Italiano :

Venite a godervi un’atmosfera estiva e festosa nel cuore di Turckheim, alla guinguette du Dragon!

Espanol :

Venga a disfrutar de un ambiente festivo y veraniego en pleno centro de Turckheim, en la guinguette du Dragon

