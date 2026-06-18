Dessenheim

La guinguette du jumelage

Grand rue Dessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’un moment festif et gourmand, rythmé par l’esprit de partage propre au jumelage.

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’un moment festif et gourmand, rythmé par l’esprit de partage propre au jumelage. Une belle occasion de se retrouver et de célébrer ensemble dans une atmosphère estivale et détendue !

Dès 18h30, laissez-vous tenter par un apéritif convivial, accompagné de sangria, idéal pour bien démarrer la soirée.

À partir de 19h30, place au repas avec une délicieuse paella, à savourer sur place dans une ambiance guinguette ou à emporter selon vos envies. .

Grand rue Dessenheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 46 79 80 reservationjumelagedessenheim@gmail.com

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English :

Whether with friends, family, or neighbors, come enjoy a festive and delicious gathering, filled with the spirit of sharing that is so characteristic of town twinning.

L’événement La guinguette du jumelage Dessenheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach