La Guinguette du Mail Cholet
La Guinguette du Mail Cholet vendredi 22 août 2025.
La Guinguette du Mail
Jardin du Mail Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-08-22 18:00:00
fin : 2025-08-29 23:00:00
2025-08-22 2025-08-29
Guirlandes, nappes vichy et musiques entrainantes …
Le Jardin du Mail se teintera d’une ambiance guinguette. .
Jardin du Mail Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00 pdubois@ville-cholet.fr
