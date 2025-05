LA GUINGUETTE DU MAS DE LONDRES GRAND QUIZZ MUSICAL LIVE – Mas-de-Londres, 7 juin 2025 07:00, Mas-de-Londres.

Hérault

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Un vent de liberté souffle sur les beaux jours ! Cette saison encore, La Guinguette du Mas de Londres vous invite à savourer l’été au rythme des rencontres, de la musique live, des rires partagés et des soirées sous les étoiles. Soirée avec un Quizz musical live plein de surprises, suivi d’un DJ set envoûtant signé Adil Smaali. Préparez vos oreilles, vos souvenirs musicaux… et vos pas

Les Barelles

Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie viensvouart@gmail.com

English :

A breeze of freedom blows through the summer! Once again this season, La Guinguette du Mas de Londres invites you to savor summer to the rhythm of encounters, live music, shared laughter and evenings under the stars. An evening with a live music Quizz full of surprises, followed by a spellbinding DJ set by Adil Smaali. Prepare your ears, your musical memories? and your steps!

German :

Ein Wind der Freiheit weht an schönen Tagen! Auch in dieser Saison lädt Sie La Guinguette du Mas de Londres dazu ein, den Sommer im Rhythmus von Begegnungen, Live-Musik, gemeinsamem Lachen und Abenden unter dem Sternenhimmel zu genießen. Der Abend beginnt mit einem Live-Musik-Quiz voller Überraschungen, gefolgt von einem fesselnden DJ-Set von Adil Smaali. Bereiten Sie Ihre Ohren, Ihre musikalischen Erinnerungen und Ihre Schritte vor

Italiano :

Una brezza di libertà soffia nell’estate! Anche per questa stagione, La Guinguette du Mas de Londres vi invita ad assaporare l’estate al ritmo di incontri, musica dal vivo, risate condivise e serate sotto le stelle. Una serata con un quiz di musica dal vivo pieno di sorprese, seguito da un DJ set incantato di Adil Smaali. Preparate le vostre orecchie, i vostri ricordi musicali e i vostri passi!

Espanol :

¡Una brisa de libertad recorre el verano! Una vez más esta temporada, La Guinguette du Mas de Londres le invita a saborear el verano al ritmo de encuentros, música en directo, risas compartidas y veladas bajo las estrellas. Una velada con un concurso de música en directo lleno de sorpresas, seguido de un DJ set hechizante a cargo de Adil Smaali. Prepare sus oídos, sus recuerdos musicales… ¡y sus pasos!

