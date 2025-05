LA GUINGUETTE DU MAS DE LONDRES KALEYAH SOUND SYSTEM – Mas-de-Londres, 19 juin 2025 07:00, Mas-de-Londres.

Hérault

LA GUINGUETTE DU MAS DE LONDRES KALEYAH SOUND SYSTEM Les Barelles Mas-de-Londres Hérault

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Un vent de liberté souffle sur les beaux jours ! Cette saison encore, La Guinguette du Mas de Londres vous invite à savourer l’été au rythme des rencontres, de la musique live, des rires partagés et des soirées sous les étoiles. Laissez-vous emporter par Kaleyah Sound System, un voyage sonore envoûtant où les pulsations électroniques fusionnent avec les vibrations du monde — une transe collective entre rythmes ancestraux et énergie électro contemporaine. .

Les Barelles

Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie viensvouart@gmail.com

English :

A breeze of freedom blows through the summer! Once again this season, La Guinguette du Mas de Londres invites you to enjoy summer to the rhythm of encounters, live music, shared laughter and evenings under the stars. Let yourself be carried away by Kaleyah Sound System, an enchanting sonic voyage where electronic pulsations merge with the vibrations of the world? a collective trance

German :

Ein Wind der Freiheit weht an schönen Tagen! Auch in dieser Saison lädt Sie La Guinguette du Mas de Londres dazu ein, den Sommer im Rhythmus von Begegnungen, Live-Musik, gemeinsamem Lachen und Abenden unter dem Sternenhimmel zu genießen. Lassen Sie sich von Kaleyah Sound System mitreißen, einer betörenden Klangreise, bei der elektronische Pulsschläge mit den Schwingungen der Welt verschmelzen ? eine kollektive Trance

Italiano :

Una brezza di libertà soffia nell’estate! Anche per questa stagione, La Guinguette du Mas de Londres vi invita ad assaporare l’estate al ritmo di incontri, musica dal vivo, risate condivise e serate sotto le stelle. Lasciatevi trasportare dal Kaleyah Sound System, un viaggio sonoro incantato in cui i ritmi elettronici si fondono con le vibrazioni del mondo? Una trance collettiva

Espanol :

¡Una brisa de libertad recorre el verano! Una temporada más, La Guinguette du Mas de Londres le invita a saborear el verano al ritmo de encuentros, música en directo, risas compartidas y veladas bajo las estrellas. Déjese llevar por Kaleyah Sound System, un viaje sonoro hechizante donde los ritmos electrónicos se funden con las vibraciones del mundo… un trance colectivo

