La Guinguette du MFC Stade Hervé de Vénancourt Martillac

La Guinguette du MFC
Stade Hervé de Vénancourt Route de Tout-Vent Martillac Gironde
Le Montesquieu Football Club vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale, ouverte à tous!
Au programme
– Concert live pour mettre l’ambiance
– Soirée guinguette sous les guirlandes
– Restauration
– Buvette
Bref, un moment pour petits et grands, licenciés ou non!
Venez nombreux partager cette belle soirée avec nous, en famille ou entre amis. .
Stade Hervé de Vénancourt Route de Tout-Vent Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine contactmontesquieufc@gmail.com
