La Guinguette du MFC Stade Hervé de Vénancourt Martillac

La Guinguette du MFC

Le Montesquieu Football Club vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale, ouverte à tous!

Au programme

– Concert live pour mettre l’ambiance

– Soirée guinguette sous les guirlandes

– Restauration

– Buvette

Bref, un moment pour petits et grands, licenciés ou non!

Venez nombreux partager cette belle soirée avec nous, en famille ou entre amis. .

Stade Hervé de Vénancourt Route de Tout-Vent Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine contactmontesquieufc@gmail.com

