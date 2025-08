La Guinguette du Moulié Domaine du Moulié Riscle

La Guinguette du Moulié Domaine du Moulié Riscle vendredi 8 août 2025.

La Guinguette du Moulié

Domaine du Moulié A Chiffre Riscle Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 19:30:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Ce 8 août, on installe les lampions, les grandes tablées dans la cour, on range la grange pour l’orchestre… Bref, vous l’aurez compris, la guinguette du Moulié revient !

Nous avons hâte de vous faire découvrir nos vins et les nouveaux millésimes de nos cuvées dans une ambiance champêtre et conviviale. Attention, la cuvée Ardoises 2024 est sortie !

Au programme :

Une ambiance champêtre et festive

Un bar à vins du domaine

Une soirée tapas proposés par Max d’Aigue Marine

Les Sic Notes en concert live

Venez en famille, entre amis ou entre voisins la soirée s’annonce belle, généreuse et conviviale

.

Domaine du Moulié A Chiffre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 37 16 90 04 domainedumoulie@orange.fr

English :

This August 8th, the lanterns are set up, the big tables are laid in the courtyard, the barn is tidied up for the orchestra… In short, the Moulié guinguette is back!

We can’t wait to introduce you to our wines and new vintages in a friendly, country atmosphere. Look out for the Ardoises 2024 vintage!

On the program:

? A festive country atmosphere

? An estate wine bar

? a tapas evening with Max d’Aigue Marine

? A live concert by Les Sic Notes

Come with your family, friends or neighbors: the evening promises to be beautiful, generous and convivial ?

German :

An diesem 8. August werden die Lampions aufgestellt, die großen Tische im Hof aufgestellt und die Scheune für das Orchester aufgeräumt… Kurzum, Sie werden es verstanden haben: Das Guinguette du Moulié kommt zurück!

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Weine und die neuen Jahrgänge unserer Cuvées in einer ländlichen und geselligen Atmosphäre zu präsentieren. Achtung, der Jahrgang Ardoises 2024 ist erschienen!

Auf dem Programm stehen:

? Eine ländliche und festliche Atmosphäre

? Eine Bar mit Weinen aus dem Weingut

ein Abend mit Tapas, die von Max d’Aigue Marine angeboten werden

? Die Sic Notes mit einem Live-Konzert?

Kommen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Ihren Nachbarn: Der Abend verspricht schön, großzügig und gesellig zu werden ?

Italiano :

L’8 agosto allestiremo le lanterne e i grandi tavoli nel cortile, e riordineremo il fienile per l’orchestra… Insomma, la guinguette Moulié è tornata!

Non vediamo l’ora di farvi conoscere i nostri vini e le nuove annate in un’atmosfera amichevole e campestre. Non perdete l’occasione di scoprire l’annata Ardoises 2024!

In programma:

? Un’atmosfera di festa in campagna

? Un’enoteca aziendale

una serata di tapas con Max d’Aigue Marine

? Un concerto dal vivo di Les Sic Notes

Venite con la vostra famiglia, gli amici o i vicini: si preannuncia una serata meravigliosa, generosa e conviviale?

Espanol :

El 8 de agosto, montaremos los farolillos y las grandes mesas en el patio, y ordenaremos el granero para la orquesta… En resumen, ¡vuelve la guinguette Moulié!

Estamos impacientes por presentarle nuestros vinos y nuevas añadas en un ambiente agradable y campestre. Esté atento a la cosecha Ardoises 2024

En el programa:

? Un ambiente campestre y festivo

? Un bar de vinos de la finca

? una velada de tapas con Max d’Aigue Marine

? Un concierto en directo de Les Sic Notes

Venga con su familia, amigos o vecinos: promete ser una velada maravillosa, generosa y distendida ?

