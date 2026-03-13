LA GUINGUETTE DU MOULIN MOULIN A SIX AILES DE NAILLOUX Nailloux

LA GUINGUETTE DU MOULIN

MOULIN A SIX AILES DE NAILLOUX Lie-dit Le Gril Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 4 juillet, le début d’été sera festif à Nailloux. Les alentours du Moulin à 6 ailes prendront leurs atours de Guinguette !

Lauragais Tourisme vous invite à participer à sa guinguette. Rendez-vous au moulin à 6 ailes de Nailloux pour partager cet événement populaire, porteur de l’âme du Sud-Ouest !. Chaque rendez-vous met à l’honneur le plaisir des goûts en prônant les valeurs de convivialité, de générosité et de partage.

De nombreux foodtrucks vous attendent à partir de 16h jusqu’à 22h.

La présence de musiciens autour du Moulin égayeront votre repas !

Des visites au moulin à 6 ailes de 15 minutes seront possibles en soirée.

Nous vous attendons nombreux pour cette évènement qui ravira plus d’un. .

MOULIN A SIX AILES DE NAILLOUX Lie-dit Le Gril Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

Saturday July 4 marks the start of summer festivities in Nailloux. The area around the Moulin à 6 ailes will be transformed into a Guinguette!

L’événement LA GUINGUETTE DU MOULIN Nailloux a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE