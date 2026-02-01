La Guinguette du Moulin Urbain fête ses 2 ans ! A Fabrico Valence
La Guinguette du Moulin Urbain fête ses 2 ans ! A Fabrico Valence vendredi 13 février 2026.
La Guinguette du Moulin Urbain fête ses 2 ans !
A Fabrico 7 rue belle image Valence Drôme
Début : 2026-02-13 17:00:00
fin : 2026-02-13 22:30:00
2026-02-13
Les Guinguettes du Moulin Urbain ont déjà 2 ans ! Alors pour fêter ça, on vous a prévu un programme aux petits oignons ✨
A Fabrico 7 rue belle image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 34 78 06 tierslieunourriciervalence@parenthese.org
Les Guinguettes du Moulin Urbain are already 2 years old! So to celebrate, we’ve put together a program just for you?
