La Guinguette du Palais-sur-Vienne – Plage de la Sablière Le Palais-sur-Vienne

Haute-Vienne

Plage de la Sablière Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

2025-06-21

2025-08-31

2025-06-21

La Guinguette du Palais remet le couvert cet été !

Tenue par le Truck à John, ce spécialiste du burger et de glace à la plancha artisanale va enchanter vos papilles cet été ! Et en plus de la restauration, des animations (concerts, structures gonflables, karaoké…) seront prévues tout le long de la saison.

C’est le lieu de détente idéal pour se retrouver entre amis autour d’une table et déguster de bons mets locaux avec une vue imprenable sur les bords de Vienne et la plage de la Sablière.

Plage de la Sablière Avenue François Mitterrand

+33 6 52 40 16 32 letruckajohn@gmail.com

