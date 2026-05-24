La Guinguette du Petit Anjou GARE DU PETIT ANJOU Saint-Léger-de-Linières

Saint-Léger-de-Linières

La Guinguette du Petit Anjou

GARE DU PETIT ANJOU 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Soirée conviviale avec un concert de Jazz Manouche et une restauration assurée par les bénévoles. La soirée inclut un repas varié et un concert du groupe Sunday of Swing, suivi d’une circulation du train en nocturne aux lanternes. Inscription .

GARE DU PETIT ANJOU 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 12 28 63 contact@petit-anjou.fr

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English :

L’événement La Guinguette du Petit Anjou Saint-Léger-de-Linières a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers