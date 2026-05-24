La Guinguette du Petit Anjou GARE DU PETIT ANJOU Saint-Léger-de-Linières
La Guinguette du Petit Anjou GARE DU PETIT ANJOU Saint-Léger-de-Linières samedi 22 août 2026.
Saint-Léger-de-Linières
La Guinguette du Petit Anjou
GARE DU PETIT ANJOU 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Soirée conviviale avec un concert de Jazz Manouche et une restauration assurée par les bénévoles. La soirée inclut un repas varié et un concert du groupe Sunday of Swing, suivi d’une circulation du train en nocturne aux lanternes. Inscription .
GARE DU PETIT ANJOU 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 12 28 63 contact@petit-anjou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Guinguette du Petit Anjou Saint-Léger-de-Linières a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers